Sora Maria Cecilia (Cornelia Maniu), sora lui Iuliu Maniu, s-a născut la 22 aprilie 1876. A fost spiritul conducător al societăților românești feminine din Sălaj. A îmbrăcat apoi haina de călugăriță, sub numele de Sora Maria Cecilia, în Ordinul Surorilor Franciscane.

A inițiat și a pus bazele materiale ale unui orfelinat în Șimleu Silvaniei și a donat altarul din lemn sculptat capelei Liceului „Simion Bărnuțiu”.

Viața ei s-a scurs în cucernicie, în dragoste pentru aproapele, în fapte de caritate față de toți cei care se apropiau de ea în suferință. Într-o cameră a casei din Dealul Țarinei a amenajat o capelă, cu altar și iconostas cioplit, cu toate cele trebuitoare cultului. Acolo își petrecea multe ore în rugăciune.

În duminici și sărbători, venea preotul din sat și celebra Sfânta Liturghie. Capela se umplea de oameni: servitori, rudenii din sat ori oaspeți ocazionali. Unii, neîncăpând, ascultau sub umbra castanilor bătrâni sau pe veranda cea mare.

Ajuna trei zile pe săptămână și nu mânca nimic, nici măcar nu bea un ceai, iar în fiecare seară se culca după miezul nopții, după împlinirea programului religios, pentru ca dimineața să se trezească foarte devreme. Ziua întreagă muncea, în afara orelor de devoțiune, și, cu toate acestea, era pururea senină și neobosită: „Ea era parcă chemată de Providență să facă din Dealul Țarinei un loc de pelerinaj, unde se află totdeauna balsam pe răni sufletești și fizice. Copii și mame din toate părțile județului Sălaj, vin zilnic să-i ceară ajutor, sfaturi, mângâieri și leacuri.”