Băimărenii sunt invitați joi, 2 aprilie, de la ora 18:30, la un concert caritabil de pricesne intitulat „Iartă-ne pe noi, Iisuse”, susținut de îndrăgitul artist Deți Iuga, alături de invitați speciali.

Evenimentul va avea loc la ATP Tech Center și aduce pe scenă nume cunoscute ale muzicii tradiționale și religioase: Oana Bozga-Pintea, Alexandru Pop, Năstăcuța Iuga, Rafila Bârboș, Marius Ciprian Pop și Grupul Vocal Anghelos.

Concertul are un scop caritabil, profitul rezultat urmând să fie donat integral către Spitalul de Oncologie Cluj Napoca și Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Biletul de intrare este în valoare de 100 de lei (donație), iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să se bucure de o seară de rugăciune, emoție și solidaritate, în spiritul apropiatelor sărbători pascale.