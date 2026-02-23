Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat o activitate informativ-preventivă la Liceul Tehnologic Poienile de Sub Munte, în cadrul demersurilor privind creșterea gradului de siguranță în mediul școlar.

Întâlnirea cu elevii a avut un caracter interactiv, discuțiile vizând siguranța în mediul online, prevenirea faptelor comise cu violență, a bullyingului, cât și discuții referitoare la răspunderea penală a minorilor.

Polițiștii le-au explicat tinerilor care sunt consecințele legale ale implicării în fapte antisociale și, de asemenea, au fost încurajați să contribuie activ la menținerea unui climat sigur în școală.

La activitate au participat 150 de copii și 7 cadre didactice, elevii adresând întrebări și împărtășind situații cu care se pot confrunta în mod real.

Astfel de întâlniri vor continua și în perioada următoare, întrucât prevenirea și educația reprezintă instrumente esențiale pentru formarea unor tineri informați, responsabili și implicați în comunitate.