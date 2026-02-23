Primăvara aceasta, tradiția mărțișorului întâlnește măiestria formelor și a culorilor. Suntem invitați să marcăm începutul celui mai frumos anotimp cu „Târgul de Mărțișor”, un eveniment dedicat frumosului, ce va avea loc în perioada 24 februarie – 10 martie la Târgu Lăpuș.

Deschiderea coincide cu sărbătoarea de Dragobete, momentul în care dragostea și creativitatea se împletesc simbolic. Este prilejul perfect pentru a descoperi cadouri cu un design deosebit: de la mărțișoare fine, flori, piese de decor, articole vestimentare create manual și multe altele.

Târgul se desfășoară în piațeta din fața Casei de Cultură ”Vasile Grigore Latiș”.