Primăvara aceasta, tradiția mărțișorului întâlnește măiestria formelor și a culorilor. Suntem invitați să marcăm începutul celui mai frumos anotimp cu „Târgul de Mărțișor”, un eveniment dedicat frumosului, ce va avea loc în perioada 24 februarie – 10 martie la Târgu Lăpuș.
Deschiderea coincide cu sărbătoarea de Dragobete, momentul în care dragostea și creativitatea se împletesc simbolic. Este prilejul perfect pentru a descoperi cadouri cu un design deosebit: de la mărțișoare fine, flori, piese de decor, articole vestimentare create manual și multe altele.
Târgul se desfășoară în piațeta din fața Casei de Cultură ”Vasile Grigore Latiș”.
