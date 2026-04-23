Ziua Forțelor Terestre este marcată anual pe 23 aprilie, într-un simbolism aparte pentru Armata României, în aceeași zi în care este prăznuit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, considerat ocrotitorul militarilor din această categorie de forțe.

Alegerea acestei date nu este întâmplătoare. Figura Sfântului Gheorghe, asociată curajului, sacrificiului și biruinței în fața răului, reflectă valorile fundamentale pe care se sprijină Forțele Terestre: disciplina, devotamentul și spiritul de luptă. De-a lungul timpului, această zi a devenit nu doar un moment festiv, ci și unul de reflecție asupra rolului pe care militarii îl au în societate.

Forțele Terestre Române reprezintă componenta esențială a sistemului național de apărare, fiind implicate atât în misiuni de apărare a teritoriului, cât și în operațiuni internaționale, sub egida NATO sau a altor structuri de securitate. Militarii români au participat, în ultimele decenii, la misiuni complexe în teatre de operații externe, demonstrând profesionalism și capacitate de adaptare în contexte dificile.

Dincolo de ceremonii, parade sau depuneri de coroane, Ziua Forțelor Terestre transmite un mesaj mai profund: importanța unei armate pregătite, dar și responsabilitatea societății de a înțelege și susține rolul acesteia. Într-un context geopolitic tot mai tensionat, securitatea nu mai este un concept abstract, ci o realitate care depinde de oameni antrenați să intervină în cele mai critice momente.

23 aprilie devine astfel mai mult decât o zi de sărbătoare militară. Este o punte între tradiție și prezent, între credință și datorie, între simbol și realitatea cotidiană a celor care își asumă misiunea de a proteja.