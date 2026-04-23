La data de 21 aprilie a.c, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, după ce au efectuat verificări în cazul unui bărbat care conducea un autoturism pe bulevardul Unirii.

Astfel, în jurul orei 18.00, polițiștii au oprit pentru control autoturismul condus de către un bărbat de 42 de ani, iar verificările efectuate au relevat că persoana aflată la volanului autoturismului are dreptul de a conduce anulat.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări, sub supravegherea porcurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare.