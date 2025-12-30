În cursul nopții și al dimineții de marți a nins pe arii extinse. Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -12 grade Celsius, în Pasul Prislop -8 grade Celsius, în Pasul Gutâi -6 grade Celsius, la Moisei, Vișeu de Sus, Borșa și Cavnic -5 grade Celsius, în Baia Sprie la Târgu Lăpuș, Ocna Șugatag și Băiuț -4 grade Celsius, Sighetu Marmației -3 grade Celsius, Baia Mare -2 grade Celsius.

Gheața este prezentă la malurile râurilor Ruscova, Botiza, Mara, Suciu și Cavnic. Stratul de zăpadă măsura până la 9 cm în Baia Borșa, până la 7 cm, în zona înaltă de munte, 4 cm la Bistra, Luhei și Moisei, 2cm la Firiza.

Angajații secției de drumuri naționale au acționat cu opt utilaje și au împrăștiat 29 tone de material antiderapant pe DN18, în Pasul Gutâi, pe Dealul Hera, la Borșa și în Pasul Prislop, pe DN17C, la Moisei și Dealul Ștefăniței și DN19, Dealul Huta-Certeze. Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu 15 utilaje și s-au răspândit 91 tone de material antiderapant. Ninge în județ, iar la munte se semnalează ceață.

Majoritatea sectoarelor de drumuri din județ au partea carosabilă curată și umedă. Sunt sectoare de drumuri pe care se găsește depus un strat de zăpadă frământată care măsoară până la 1 cm. De asemenea, în zona de munte, se semnalează parțial polei.

Sunt utilaje în trafic care intervin cu material antiderapant pentru deszăpezirea drumurilor publice.

CJSU recomandă conducătorilor să conducă preventiv, să își adapteze viteza în funcție de condițiile meteorologice și cele de pe drum.

Utilizați pentru a opri în siguranță frâna de motor, dar și luminile de întâlnire în timpul deplasării. Păstrați o distanță de siguranță față de celelalte vehicule aflate în trafic. Verificați funcționalitatea instalației de încălzire-dezaburire. Este important să aveți echipate autovehiculele cu anvelope de iarnă. Evitați bruscarea comenzilor, dar și manevrele riscante. Asigurați-vă din timp la efectuarea depășirilor sau la schimbarea direcției de mers.

Acordați o atenție deosebită la trecerile de pietoni. Vremea va fi astăzi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros și pe arii relativ extinse îndeosebi ziua va ninge și se va depune strat de zăpadă, mai ales în zona de munte.

Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale îndeosebi ziua, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h, iar la munte de 60…70 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 și 1 grade, iar cele minime vor fi între -9 și -5 grade