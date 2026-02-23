COD GALBEN pentru intervalul 23 februarie ora 12:00 și 24 februarie ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Tur – bazin amonte Ac. Călineşti-Oaş şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Călineşti-Oaş (judeţul Satu Mare), Lăpuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Crişul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ciucea – amonte S.H. Vadu Crişului (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru – bazin amonte S.H. Beiuş şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Beiuş – amonte S.H. Tinca (judeţul Bihor), Crişul Alb – bazin amonte S.H. Gurahonţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gurahonţ – amonte S.H. Ineu (judeţele: Hunedoara şi Arad), Arieş – bazin amonte S.H. Câmpeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Câmpeni – amonte S.H. Baia de Arieş (judeţul Alba), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman), Vedea – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Văleni – amonte confluenţă cu râul Teleorman (judeţele: Olt, Teleorman şi Argeş), Argeş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Malu Spart – amonte S.H. Budeşti (judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov).

Fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conform textului mesajului.

În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.