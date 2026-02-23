INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 23 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 22:00

Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, intensificări ale vântului Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile nord-vestice și va cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în nord și centru, iar în noaptea de marți spre miercuri și miercuri și în sud-est, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță, măzăriche și ninsoare. La munte, pe parcursul zilei de luni vor fi precipitații mixte (mai ales ninsori la altitudini de peste 1400 m în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali), apoi vor predomina ninsorile și local se va depune strat nou de zăpadă de 10…30 cm. În regiunile intracarpatice și în zonele de munte, local se vor acumula cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 25…35 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș, cu o probabilitate mai mare în Moldova și Muntenia.

Luni (23 februarie) vântul va avea intensificări temporare, local în nord-vest și centru și la munte, marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri îndeosebi în centru și est. În zonele joase de relief vor fi viteze de 40…55 km/h și local de peste 60 km/h în sud-vest și centru, precum și la munte. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70…80 km/h și de peste 90…100 km/h în Carpații Meridionali, viscolind zăpadă și determinând reducerea semnificativă a vizibilității.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

🟨COD GALBEN Interval de valabilitate: 23 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ, la munte strat de zăpadă, intensificări de vânt și viscol în zona înaltă Zone afectate: conform textului și hărții

În zona montană și submontană a județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, temporar vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp. Vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversă, iar la altitudini în general de peste 1400 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 10…25 cm. În zona montană înaltă a Carpaților Occidentali, precum și în cea din nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali vântul va prezenta intensificări cu viteze de 60…90 km/h, astfel va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

🟨COD GALBEN Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: strat de zăpadă și viscol

Zone afectate: Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local Carpații Occidentali

În Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…110 km/h.

COD GALBEN Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone afectate: Banat, Oltenia, local Transilvania și sud-vestul Munteniei

În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50…70 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

🟨COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 20:00 – 25 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului și viscol

Zone afectate: Carpații Meridionali și Carpații de Curbură

În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură vântul va continua să prezinte

intensificări cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor

atinge 90…110 km/h și va fi viscol, astfel că vizibilitatea va fi redusă semnificativ.

Echipele DRDP Cluj sunt pregătite să intervină cu utilaje cu lamă și material antiderapant pe toate sectoarele de drum din administrare afectate de condițiile meteorologice.

„Recomandăm conducătorilor auto să circule prudent, să adapteze viteza la condițiile din trafic, să plece la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă și să se informeze în prealabil cu privire la condițiile de trafic din zonele tranzitate.”, transmit autoritățile.