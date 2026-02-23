La data de 22 februarie a.c., în jurul orei 19.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, au oprit pentru control, pe D.N. 18, în localitatea Vișeu de Sus, un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani.

Polițiștii au efectuat testarea conducătorulului auto cu aparatul din dotare, rezultatul indicând concentrația de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru determinarea cu exactitate a îmbibației alcoolice, bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Poliţiştii continuă cercetările, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale, în consecință.

*

La data de 22 februarie 2026, în jurul orei 22.00, polițiștii din Sighetu Marmaţiei au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism, care circula pe strada Valea Cufundoasă din localitate.

Conducătorul auto nu s-a conformat semnalului, continuându-și deplasarea.

Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, utilizând semnalele acustice și luminoase, iar la scurt timp, autoturismul a fost oprit, iar conducătorul auto interceptat.

Verificările poliţiştilor au relevat că bărbatul de 29 de ani, aflat la volanul autoturismului, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, testarea cu aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, cercetările efectuându-se în continuare sub coordonarea procurorului de caz.