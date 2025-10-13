Marți, 14 octombrie, de sărbătoarea închinată Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului va sluji la Mănăstirea Strâmtura, Protopopiatul Sighet, județul Maramureș, cu ocazia serbării hramului. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos”.

Marți, 14 octombrie 2025, la invitația Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va sluji în sobor de Arhierei la Catedrala Mitropolitană din Iași, cu ocazia serbării Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.