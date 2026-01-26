În urma acumulării periculoase de blocuri de gheață pe râul Botiza, s-a intervenit prompt pentru deblocarea albiei și prevenirea unor posibile inundații.

„Împreună cu viceprimarul comunei, am coordonat acțiunea și am asigurat intervenția cu utilajele necesare. Datorită implicării rapide și eficiente, cursul râului a fost deblocat, iar pericolul a fost înlăturat.Mulțumiri tuturor celor implicați pentru mobilizare și responsabilitate!Siguranța comunității rămâne o prioritate!”, declară Florea Poienar, primarul comunei.