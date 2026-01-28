Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, Ambasada americii la București laudă România pe care o număște „mai sigură decât crezi”.

Potrivit ultimului Index al Crimei Numbeo, Bucureștiul se clasează printre cele mai sigure orașe capitale din Europa – cu un indice criminalistic de doar 28,5, mai mic decât majoritatea marilor orașele europene și americane.

Pentru perspectivă:

Londra scoruri 55,7

Paris: 56.3

New York: 48.6

Los Angeles: 52.3

Stockholm: 47.9

Zurich: 35,9

În contrast, Bucureștiul se simte mai mult ca un sat elvețian decât ca o metropolă europeană. Fără „zone interzise”, fără titluri distopice, fără haos zilnic. Doar o capitală în care oamenii merg în siguranță noaptea și cartierele nu vin cu etichetă de avertizare.

Fie că vă gândiți să investiți, să vă mutați sau doar să vizitați — cel mai mare avantaj nespus al României este exact acesta: siguranța. Și da, puteți folosi absolut aceste numere pentru a câștiga o ceartă online… sau doar rezervă biletul de avion.

Vino să te convingi. Este sigur și merită.