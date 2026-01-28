Tragedia care a lovit suporterii lui PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, capătă proporții dramatice. După accidentul rutier devastator produs în România, în urma căruia șapte fani ai formației elene și-au pierdut viața, a fost înregistrat încă un deces, de această dată în Grecia.

Potrivit presei elene, este vorba despre un bărbat în vârstă de 54 de ani din Larissa, suporter al lui PAOK, care suferea de afecțiuni cardiace și era programat pentru o intervenție chirurgicală în perioada următoare. Bărbatul a intrat în stop cardiac și a murit după ce a aflat că unul dintre suporterii decedați în accidentul din România îi era prieten apropiat.

Conform informațiilor publicate de Gazzetta.gr, vestea tragediei l-a afectat profund pe bărbat, care s-a prăbușit la scurt timp după ce a aflat detaliile accidentului în care microbuzul cu suporteri PAOK a intrat frontal într-un tir care circula regulamentar din sens opus. Impactul a fost extrem de violent, iar șapte persoane au murit pe loc, alte trei fiind transportate de urgență la spital.

În urma acestui nou deces, atmosfera de doliu s-a accentuat în rândul suporterilor greci. Galeria lui PAOK a anunțat că nu va face deplasarea la meciul din Franța, în ciuda faptului că UEFA a refuzat reprogramarea partidei. Sectorul destinat fanilor oaspeți va rămâne închis, iar suporterii care plecaseră deja spre meci au decis să se întoarcă în Grecia, în semn de respect pentru cei dispăruți.