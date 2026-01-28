Mănăstirea Moisei se pregătește să întâmpine hramul de iarnă într-o atmosferă de aleasă bucurie duhovnicească. Și în acest an, obștea monahală și credincioșii vor fi binecuvântați de prezență arhierească.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va fi prezent luni, 2 februarie, pentru a săvârși Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Cu acest prilej, ierarhul va adresa credincioșilor un cuvânt de învățătură și folos duhovnicesc, în contextul marelui praznic al Întâmpinării Domnului.

Reprezentanții mănăstirii îi invită pe toți credincioșii să participe la eveniment, pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu și a se bucura împreună de momente de rugăciune și comuniune spirituală.