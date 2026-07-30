Sâmbătă, 1 august, Sighetu Marmației va găzdui cea de-a III-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „MARA”, un eveniment dedicat promovării tradițiilor și dialogului cultural dintre popoare. Organizat de Centrul Cultural Sighetu Marmației, festivalul va reuni ansambluri folclorice din țară și din străinătate, într-o celebrare a muzicii, dansului și portului popular.

Evenimentul va debuta la ora 17:00, cu parada ansamblurilor participante, care va anima aleile Parcului Central din municipiu prin costume tradiționale, cântece și dansuri specifice fiecărei regiuni reprezentate.

De la ora 18:00, publicul este invitat la un amplu spectacol folcloric, în care artiștii vor aduce pe scenă tradiții autentice și momente artistice ce reflectă identitatea culturală a comunităților din care provin.

Festivalul „MARA” își propune să fie mai mult decât un spectacol artistic. Evenimentul creează un spațiu de întâlnire între generații și culturi, unde tradițiile sunt păstrate vii și împărtășite într-o atmosferă de prietenie și respect reciproc.

Organizatorii îi invită pe maramureșeni și pe turiști să participe la această sărbătoare a folclorului și să se bucure de frumusețea tradițiilor autentice într-un cadru plin de culoare și emoție.

Festivalul Internațional de Folclor „MARA” – Ediția a III-a va avea loc sâmbătă, 1 august 2026, în Parcul Central din Sighetu Marmației, cu începere de la ora 17:00. Participarea este liberă.