Am bifat și alegerile prezidențiale. Care au trecut nesimțite. Fără campanie electorală. Fara dezbateri reale între candidați care au intrat in turul II. Am bifat și faptul că partidul statului paralel cu haștag în față s-a dezumflat așa cum s-a și umflat, acest Barna fiind mai penal decât unii pesediști. Și am putea continua…

Mă opresc la Barna și USR. Un om dubios și o formațiune bizară rău. Veniți de nicăieri, născuți din tot felul de interese obsure, haștajiștii au crrezut că au pus mâna pe electoratull român. Ei vorbesc că cei care votează PSD sunt proști. Adevărul e că îi consideră și pe ceilalți români proști, crezând că îi pot manipula după bunul plac. Greșit. Pe 10 noiembrie românii le-au tras-o în barbă. Rău. Și lui Barna și USR-ului. Acum o să asităm la un spectacol grotesc în care păpușile haștajiste mânuite de cei care i-au împins în față își vor scoate ochii. Un măcel fraticid care va avea drept consecință eliminarea unor oameni, poate chiar o scindare a USR, repet o formațiune falsă, fără pic de identitate de niciun fel.

Barna. Omul marionetă al unor interese obscure s-a văzut deja președinte al României. A manipulat, împreună cu acoliții lui, tot felul de cercuri, medii financiare și profesionale pentru a pune bețe în roate PNL-ului și chiar președintelui Iohannis. Lipsa de experiență în mediul politic românesc i-a cam ieșit pe nas. A fost perdantul acestor alegeri prezidențiale, încadrându-se perfect la piesa celor de la Sarmalele Reci – Când țara te vrea prost!

Barna e terminat politic. Dacă s-ar putea spune asta. Nu a fost și nici nu va fi niciodată om politic. A încercat! A eșuat! Ești veriga slabă într-un lanț al mizeriilor din lumea politică românească! La revedere! Drum bun! Vei lăsa în urmă ce lăsau țăranii români când veneau navălitorii străini peste ei: case pârjolite, fântâni otrăvite, pribegie…

Dacă frustrații USR vor fi lăsați să facă acest joc al urii pe care l-au practicat cu cei care nu erau cu ei, va fi VAI! Vom asista la o mizerie fără margini. Deja sunt mulți dezamăgiți în acea zonă, oameni care au venit cu inima deschisă și au crezut că s-a născut o alternativă la ce era. Rise Project a mai dat o mână de ajutor. Se spune că împinși de la spate de Iohannis. Care a râs, scrâșnind din dinți, și l-a făcut pe Barna. Care Barna cere, acum, usr-iștilor să voteze cu Iohanis. Ups! Cât de prost să fii? Lasă oamenii în pace că știu ei ce au de făcut! Dar când vrei un cîștig politic din asta faci ce face toată mizeria politică din România: cerșești și manipulezi!

Ciprian Rădulescu