Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș își continuă misiunea de a proteja drepturile asiguraților și de a gestiona Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, cu maximă responsabilitate și transparență. În anul 2025, structura de control a instituției a desfășurat o activitate amplă și riguroasă, bazată pe eficiență, profesionalism și tehnici moderne de identificare a neregulilor.

Controlul nu este o formalitate, este un mecanism de protecție pentru pacient și pentru bugetul din care se asigură tratamente, medicamente și dispozitive medicale. Într-un sistem în care fiecare leu contează, orice raportare neconformă înseamnă resurse mai puține pentru cei care au nevoie de îngrijire.

Sistemul de asigurări sociale de sănătate funcționează la standarde optime doar atunci când resursele financiare sunt direcționate exclusiv către nevoi medicale reale, corect raportate și justificate. Conducerea CAS Maramureș susține ferm decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale pentru toți furnizorii care respectă cu strictețe clauzele contractuale și legislația în vigoare. În fața oricărei abateri, politica instituției rămâne una de toleranță zero.

Pe parcursul anului 2025, experții compartimentului de control au realizat 342 de acțiuni de verificare, din care 163 controale tematice, 156 controale operative și 23 controale inopinate. Dintre acestea, 319 controale au vizat furnizorii de servicii medicale din toate domeniile de asistență, iar 23 de acțiuni au fost direcționate către angajatorii plătitori de indemnizații pentru concedii medicale. Prin utilizarea unor instrumente avansate de analiză și a încrucișării datelor din evidențele specifice, au fost identificate raportări de servicii medicale neefectuate, nerespectări ale programului de lucru, suprapuneri și erori în evidențele obligatorii.

În urma acestor acțiuni, au fost dispuse 385 de măsuri corective și sancționatorii. Instituția a recuperat și imputat sume totale în valoare de 808.059,16 lei. Această sumă este compusă din 294.572,41 lei reprezentând imputații directe pentru servicii medicale raportate fără respectarea prevederilor contractuale, 393.236,75 lei din sancțiuni contractuale și 120.250,00 lei din contravenții pentru nerespectarea prevederilor legale privind prescrierea și eliberarea certificatelor de concediu medical.

Pentru a menține integritatea sistemului, au fost aplicate sancțiuni severe acolo unde s-au constatat încălcări grave ale contractului. Astfel, au fost reziliate 3 contracte de furnizare de servicii medicale și au fost suspendate alte 3. De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată modului de prescriere a concediilor medicale. Pentru nerespectarea legislației specifice în acest domeniu, au fost aplicate 49 de sancțiuni contravenționale medicilor și angajatorilor.

„Controlul furnizorilor este un act de respect față de asigurat. Suntem dedicați asigurării unui sistem de asigurări de sănătate echitabil, funcțional și centrat pe nevoile pacientului. Nu vom tolera nicio formă de fraudă sau risipă a banului public. Prin implementarea unor tehnici moderne de analiză și control operativ, ne asigurăm că fondurile sunt direcționate exclusiv către asigurații care au, cu adevărat, nevoie de îngrijire. Avem un parteneriat solid cu furnizorii corecți, cărora le decontăm la timp serviciile prestate, însă vom sancționa și vom exclude din sistem pe oricine alege să eludeze legea și să prejudicieze asigurații”, Adrian Mădăras, Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș.

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș va continua să monitorizeze permanent, cu aceeași exigență, activitatea furnizorilor de servicii medicale și medicamente. Mesajul instituției către furnizori este ferm și fără loc de interpretări: contractul se respectă integral, iar raportările trebuie să reflecte actul medical efectiv, consemnat și justificat. Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale rămâne o prioritate pentru toți partenerii care lucrează conform regulilor și oferă servicii pacienților în condiții de legalitate și responsabilitate.