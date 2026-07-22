Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare l-a avut ca oaspete pe Paul Boboc, traducătorul în limba engleză al volumului „Jurnalul fericirii” de Nicolae Steinhardt. Vizita a avut loc la scurt timp după întâlnirea dintre acesta și reprezentanții bibliotecii, prilejuită de lansarea volumului „Magnum Diarium Academicum Septentrionis”, semnat de dr. Teodor Ardelean, desfășurată la Copalnic-Mănăștur.

Născut la Baia Mare și având origini în Copalnic-Mănăștur, Paul Boboc a răspuns invitației de a vizita instituția, unde a participat la un dialog despre literatură, cultură și rolul bibliotecilor în conservarea și promovarea patrimoniului spiritual. Potrivit reprezentanților Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, întâlnirea a reafirmat misiunea instituției de a fi un spațiu dedicat schimbului de idei, întâlnirilor culturale și promovării valorilor autentice.

Cu această ocazie, Paul Boboc a acceptat invitația de a participa la un interviu dedicat activității sale de traducător și parcursului său profesional. Materialul va fi publicat în perioada următoare pe canalul de YouTube al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”.

Reprezentanții bibliotecii i-au mulțumit pentru vizită, pentru dialogul purtat și pentru disponibilitatea de a împărtăși publicului experiența sa, exprimându-și totodată dorința ca acesta să revină ori de câte ori va ajunge în Baia Mare.