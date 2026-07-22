Copiii care au participat la activitățile organizate de Muzeul Satului Baia Mare au avut parte de o experiență inedită, în care au descoperit tradițiile culinare și au învățat lecții importante despre respect și responsabilitate. În cadrul unui atelier desfășurat alături de echipa Brutăriei Baia Sprie, cei mici au modelat aluatul, transformându-l în flori, covrigi, arici și alte figurine realizate cu imaginație și îndemânare. Emoția a fost cu atât mai mare atunci când și-au văzut creațiile coapte în cuptorul tradițional al muzeului, iar jocul „de-a pâinea în cuptor” a completat atmosfera de bucurie. Pe lângă activitatea practică, participanții au luat parte și la o sesiune preventiv-educativă susținută de reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș „Pintea Viteazul”. Prin discuții și exemple adaptate vârstei lor, copiii au aflat mai multe despre importanța respectului, responsabilității și empatiei, dar și despre modalitățile de prevenire a violenței și a fenomenului de bullying.

Reprezentanții Muzeului Satului au transmis mulțumiri echipei Brutăriei Baia Sprie, jandarmilor maramureșeni și colegului lor, Ghiță Florian, care a întreținut focul din cuptorul tradițional pe tot parcursul atelierului, contribuind la reușita activității.

Organizatorii subliniază că astfel de întâlniri reprezintă o modalitate prin care tradițiile sunt transmise noilor generații, oferindu-le copiilor ocazia de a învăța prin experiențe practice și de a păstra vie moștenirea culturală a zonei.