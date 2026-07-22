Casa Memorială „Stan Ioan Pătraș” din Săpânța, locul în care a trăit și a creat meșterul care a pus bazele celebrului Cimitir Vesel, se află în plin proces de restaurare. Lucrările urmăresc conservarea și punerea în valoare a unuia dintre cele mai importante obiective de patrimoniu cultural din Maramureș. Intervențiile vizează atât refacerea elementelor arhitecturale tradiționale ale clădirii, cât și protejarea spațiului în care sunt păstrate obiecte personale, unelte de lucru și creații ce ilustrează activitatea lui Stan Ioan Pătraș, artistul care a transformat crucile din lemn în adevărate opere de artă populară.

Restaurarea are ca scop păstrarea autenticității monumentului și asigurarea unor condiții optime pentru vizitatori, astfel încât aceștia să poată descoperi universul creatorului care a făcut cunoscut Săpânța în întreaga lume prin originalitatea și mesajele sculptate pe crucile albastre. Casa Memorială reprezintă un punct de referință pentru patrimoniul cultural al Maramureșului, completând ansamblul format de Cimitirul Vesel și atelierul în care Stan Ioan Pătraș a realizat primele cruci pictate. Prin restaurarea acestui obiectiv, autoritățile și specialiștii urmăresc conservarea unei moșteniri culturale de o valoare inestimabilă și transmiterea ei către generațiile viitoare.

Lucrările aflate în desfășurare reprezintă un pas important în protejarea identității culturale a Maramureșului și în promovarea unuia dintre cele mai reprezentative simboluri ale patrimoniului românesc.