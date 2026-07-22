În ultimele zile, în spațiul public s-a discutat intens despre costul stațiilor de autobuz din Baia Mare, unde prețul unei stații a fost estimat la aproximativ 42.500 de euro.

Deputatul Brian Cristian critica recent costul stațiilor de autobuz din Baia Mare, afirmând:

„Stațiile de autobuz din Baia Mare costă mai mult decât «apartamentele electorale» ale lui Simion.”

Dacă această sumă a stârnit numeroase reacții, situația de la Târgu Lăpuș pare să depășească orice așteptare. Potrivit informațiilor rezultate din documentele de achiziție, valoarea pentru montarea unei stații de autobuz ar ajunge la aproximativ 175.000 de euro, o sumă care ridică serioase întrebări privind modul în care sunt cheltuiți banii publici.

În contextul în care o stație din Târgu Lăpuș ar urma să coste de peste patru ori mai mult decât una din Baia Mare, întrebările devin și mai apăsătoare.

Cum se justifică un asemenea preț? Ce include, concret, această investiție? Există elemente tehnice sau lucrări suplimentare care explică valoarea de aproximativ 175.000 de euro pentru o singură stație? Și cel mai important: Se merită să se irosească atâția bani pe o singură stație?

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În timp ce mulți locuitori se confruntă cu dificultăți financiare, cu lipsa locurilor de muncă și cu un nivel de trai tot mai greu de suportat, o investiție de această valoare este greu de înțeles fără explicații clare din partea administrației locale.

Transparența în cheltuirea banului public nu este un moft, ci o obligație. Cetățenii au dreptul să știe de ce o stație de autobuz ajunge să coste cât o locuință sau chiar cât o vilă în multe zone din România.