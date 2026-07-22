Primele două zile ale școlii de vară „Școala de la Sighet-Heritage in Design Academy” au adus la Muzeul Satului Maramureșean din Sighetu Marmației participanți din domenii precum arhitectura, restaurarea și patrimoniul cultural, într-un program dedicat colaborării și schimbului de experiență.

Potrivit organizatorilor, activitățile din debutul școlii de vară au fost dedicate socializării, cunoașterii reciproce, formării echipelor și dezvoltării creativității, pregătind participanții pentru atelierele și proiectele care vor urma pe parcursul evenimentului.

„Școala de la Sighet-Heritage in Design Academy” este organizată în cadrul proiectului InterCities, implementat de Muzeul Maramureșan în parteneriat cu Departamentul pentru Politica de Investiții al Consiliului Local Ivano-Frankivsk (Ucraina), liderul proiectului, și este finanțată prin Programul Interreg VI-A NEXT Ungaria–Slovacia–România–Ucraina. Partener în organizarea acestei ediții este organizația Heritage in Design.

Pe durata școlii de vară, participanții vor lua parte la ateliere practice, sesiuni de lucru și activități dedicate conservării și valorificării patrimoniului construit, transformând Muzeul Satului Maramureșean într-un spațiu de dialog, învățare și colaborare internațională.