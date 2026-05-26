Gabriela Teșileanu, elevă în clasa a VII-a C la Colegiul de Arte Baia Mare, se remarcă prin rezultate deosebite obținute la competițiile de fizică, astronomie și chimie, discipline pentru care și-a descoperit o adevărată pasiune. Tânăra a obținut Premiul I la etapa județeană a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică, precum și Mențiune de onoare la etapa națională a competiției. De asemenea, Gabriela a câștigat Premiul I la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Fizică și Premiul III la concursul pe echipe „Noi și chimia”.

Profesorii și colegii transmit că rezultatele sale confirmă talentul, seriozitatea și pasiunea pentru științele exacte, domenii care contribuie la înțelegerea modului în care funcționează Universul. Reprezentanții colegiului și-au exprimat aprecierea pentru performanțele elevei și i-au urat mult succes în competițiile viitoare.

Sursa: Colegiul de Arte Baia Mare