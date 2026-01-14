Încă o seară cu temperaturi extrem de scăzute, o seară pe parcursul căreia, voluntarii de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare împreună cu personalul 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗳𝘂𝗻𝗰𝘁̦𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝘁𝗶𝗽 𝗔𝘇𝗶𝗹 𝗱𝗲 𝗡𝗼𝗮𝗽𝘁𝗲 din cadrul Direcția de Asistență Socială Baia Mare și agenți de la Politia Locala – Municipiul Baia Mare se află din nou pe teren pentru a oferi sprijin și ajutor persoanelor fără adăpost, expuse riscurilor generate de temperaturile extrem de scăzute.



În cadrul acțiunii desfășurate în această seara, persoanele fără adăpost au primit sprijin imediat, ceai cald, hrană și pături, contribuind astfel la protejarea lor împotriva temperaturilor scăzute, una dintre persoane fiind trasportată la adăpostul de noapte, unde beneficiază de hrană, posibilitatea de a își asigura igiena personală, servicii de consiliere, asistență socială și medicală.

Una dintre persoanele fără adăpost identificate care se afla în stare precară de sănătate și prezenta semne de hipotermie, a fost evaluată la fața locului de către voluntarii de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare și, ulterior, a fost preluată de echipajul de prim ajutor EPA – SMURD, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Astfel de intervenții au ca scop identificarea situațiilor de risc, acordarea primului ajutor și facilitarea accesului la servicii specializate, în vederea protejării sănătății și siguranței beneficiarilor. În astfel de condiții meteorologice, rugăm locuitorii din Municipiul Baia Mare să fie vigilenți și să semnaleze cazurile de persoane fără adăpost aflate în pericol, pentru a putea interveni prompt și eficient.

Prin proiectele desfășurate, voluntarii de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare sunt întotdeauna în prima linie acolo unde este nevoie și continuă o tradiție de aproape zece secole a Ordinului de Malta în sprijinirea celor bolnavi, a celor săraci și a celor marginalizați din societate.

Cu sprijinul pertenerilor, răspundem cu promptitudine pentru a veni în sprijinul locuitorilor din județul #Maramureș.