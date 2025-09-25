Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare este în doliu, după ce unul dintre cei mai respectați medici ai unității s-a stins din viață.

„Cu profund regret am aflat de trecerea la cele veșnice a colegului nostru, dr. Mircea Ilie Blidaru, medic chirurg al Spitalului Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare, timp de patru decenii (1978–2018). Plecarea sa lasă un gol imens în comunitatea medicală și în inimile celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el. A fost nu doar un profesionist desăvârșit, ci și un om cu suflet cald, care a adus alinare și speranță în viețile atâtor pacienți. În aceste momente de durere, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, prietenilor și tuturor celor care l-au apreciat. Amintirea lui va rămâne vie în sufletele noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în mesajul transmis de reprezentanții spitalului.

Dr. Mircea Ilie Blidaru a fost una dintre figurile marcante ale chirurgiei maramureșene, apreciat de pacienți și colegi deopotrivă pentru profesionalismul și devotamentul său.