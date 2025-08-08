Alege să ajungi la destinație în siguranță, nu doar repede! Reducerea vitezei nu te face mai slab, te face mai înțelept.

Joi, 7 august, polițiștii rutieri au fost din nou prezenți pe drumurile publice, de această dată în Sighetu Marmației, acționând cu aparatura radar din dotare pentru combaterea excesului de viteză.

În urma controalelor efectuate, mai mulți conducători auto au fost surprinși circulând cu viteză peste limita legală.

În 12 cazuri, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere.

În total, au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 43.000 de lei.

Mesajul nostru rămâne același: Viteza excesivă pune în pericol vieți. Alege responsabilitatea și condu cu prudență!