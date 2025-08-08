La data de 7 august a.c., în jurul orei 18.30, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au oprit pe raza localității Cătălina un autoturism care circula haotic.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că la volanul autoturismului se afla un bărbat în vârstă de 44 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei din sânge.

Reamintim faptul că toleranța pentru alcool la volan este 0! Recomandarea noastră este de a nu vă urca la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice, alegeți o altă modalitate de deplasare.