Reprezntanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile vineri, 08 august, pe str. Cerbului, din Baia Mare, 15:00, pentru lucrări de reparații la stația de pompare.

De asemenea nu vor avea apă la robinete până la ora 15.30, băimărenii de pe str. B.Delavrancea, str. Progresului, str. Hortensiei nr. 7 pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.