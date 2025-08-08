Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au intervenit astăzi, 8 august, în Tăuții-Măgherăuș, să gestioneze o situație prin care se reclama o faptă referitoare la un câine.

Coincidență sau nu, cu semnificația zilei, la fața locului însă, “vedeta” intervenției s-a dovedit a fi… o pisică.

Aceasta nu s-a mai desprins de oamenii în uniformă, “cerându-și” dreptul la a face parte din echipa de cercetare. În timp ce polițiștii completau documentele, micuța felină s-a instalat confortabil chiar la volanul autospecialei, răspândind o atmosferă caldă și prietenoasă.

Și pentru că astăzi, 8 august, este Ziua Internațională a Pisicii, “sancțiunea” ce i-a fost aplicată a fost una aparte: multe îmbrățișări și atenție din partea polițiștilor.

Ziua Pisicii se sărbătorește oficial o dată pe an, dar polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor se implică pentru siguranța și bunăstarea animalelor în fiecare zi.