La data de 4 martie a.c., în jurul orei 20.30, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați despre producerea unui accident rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificările preliminare au constatat că un bărbat de 42 de ani, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a trecut peste un sens giratoriu, a acroșat un indicator rutier și ulterior, s-a răsturnat într-un șanț.

În urma accidentului rutier au rezultat doar pagube materiale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat concentrația de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

În cauză, polițiștii continuă cercetările.