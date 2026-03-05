La data de 4 martie a.c., în jurul orei 12.30, polițiștii din Baia Mare au fost solicitați să intervină la un accident rutier, soldat cu victimă.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că un bărbat de 50 de ani, care conducea un autoturism dinspre strada Minerilor înspre strada Gheorghe Șincai, nu ar fi respectat semnificația culorii roșii a semaforului electric aflat în funcțiune și ar fi surprins și accidentat o femeie de 48 de ani.

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale astfel că a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Atât pietonul, cât și conducătorul auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.