La data de 4 martie a.c., în jurul orei 20.00, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați să intervină în localitatea Hideaga, pentru aplanarea unui conflict iscat între mai multe persoane.

În cadrul verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, în timp se se aflau în fața unui imobil din localitate, trei minori cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani s-ar fi agresat fizic reciproc. Ca urmare a celor petrecute, de asemenea, părinții minorilor implicați s-ar fi agresat fizic reciproc.

Doi minori au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Victimele au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburare ordinii și liniștii publice, iar sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.