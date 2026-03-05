A mai rămas foarte puțin timp pentru înscrierea la categoria Concurs de volume din cadrul Festivalul – Concurs Național de Satiră și Umor „Zâmbete în Prier”, ajuns anul acesta la ediția a XXIV-a.

În competiție pot fi înscrise volume de umor – epigrame, fabule, proză scurtă, parodii, sonete, rondeluri sau antologii – tipărite în perioada aprilie 2025 – martie 2026.

Lucrările trebuie trimise în două exemplare până cel târziu în data de 9 martie 2026 la adresa Muzeul de Istorie și Etnografie Vișeu de Sus, strada Libertății nr. 7, cod poștal 435700, cu mențiunea: „Pentru concursul de volum”.

Evenimentul cultural, care reunește autori și iubitori ai umorului din întreaga țară, se va desfășura în 18 aprilie, în Vișeu de Sus.

Organizatorii îi încurajează pe autorii de literatură umoristică să profite de ultimele zile rămase pentru a-și înscrie volumele în competiție și pentru a face parte dintr-unul dintre cele mai îndrăgite festivaluri dedicate satirei și umorului din România.