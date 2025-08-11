Duminică, 10 august, în jurul orei 20.30, poliţiştii au intervenit pentru soluţionarea unui accident de circulaţie soldat cu rănirea unui pieton.

O femeie de 69 de ani, care s-ar fi angajat în traversarea bulevardului Traian, pe trecerea pentru pietoni semaforizată, la culoarea roșie a semaforului electric aflat în funcțiune, a fost acroșată de către un autoturism. La volan se afla un tânăr de 29 de ani, care a fost testat cu aparatul etilotest, stabilindu-se că nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările în vederea documentării faptei şi dispunerii măsurilor legale.