Dansul, considerat limbajul universal al emoțiilor, va fi celebrat printr-un eveniment special organizat miercuri, 29 aprilie, de la ora 15:30, pe platoul Cinematografului „Mara” din Sighetu Marmației.

Evenimentul aduce în prim-plan frumusețea și diversitatea dansului, de la tradițiile autentice ale folclorului românesc până la ritmuri moderne și pline de energie. Publicul este invitat să se bucure de momente artistice care îmbină pasiunea, expresivitatea și bucuria mișcării.

Pe scenă vor evolua: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, Cercul de Etnografie și Folclor, coordonat de prof. Amaximoaiei Ileana Maria, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 2 Sighet, Ansamblul „Mugurelul”, coordonat de prof. Vasile Iusco, A.C.D.S. „Misterele Dansului”, coordonatori Ramona și Deneș Cosovan,Ansamblul Folcloric „Mara”, coordonat de Gheorghe Rednic.

Organizatorii promit un spectacol plin de culoare și emoție, în care fiecare pas de dans va spune o poveste și va aduce publicul mai aproape de această artă care unește oameni dincolo de cuvinte.

Participarea este deschisă tuturor celor care doresc să simtă energia dansului și să se bucure de o atmosferă de sărbătoare.