Credincioșii din Botiza sunt invitați să participe, în perioada Săptămânii Patimilor, la un program liturgic intens organizat de Parohia Ortodoxă Botiza, dedicat pregătirii sufletești pentru marele praznic al Învierii Domnului.

Potrivit anunțului transmis de parohie, slujbele vor avea loc zilnic, începând de luni, cu Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite și continuând seara cu Deniile, specifice acestei perioade de profundă trăire spirituală.

Programul culminează în Joia Mare, când va fi oficiată Denia celor 12 Evanghelii, și în Vinerea Mare, zi în care credincioșii pot participa la Ceasurile Împărătești, Taina Sfântului Maslu și Denia Prohodului Domnului.

Momentul central va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, când, începând cu ora 23:30, se va oficia Canonul Sâmbetei celei Mari, urmat la miezul nopții de Slujba Învierii și Sfânta Liturghie.

„Vă așteptăm să ne rugăm împreună în această perioadă specială din Postul Mare”, transmit reprezentanții parohiei.

Slujbele vor fi oficiate de preotul paroh Sorin Ferenț, alături de preotul Ioan Pop, care îi îndeamnă pe credincioși să participe în număr cât mai mare la aceste momente de reculegere și comuniune spirituală.