Direcția de Asistență Socială Baia Mare implementează, în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2027, un amplu proiect dedicat incluziunii sociale și sprijinirii persoanelor vulnerabile. Intitulat sugestiv „Baia Mare pune suflet”, programul beneficiază de o finanțare consistentă, menită să contribuie la dezvoltarea unei comunități mai echitabile și mai solidare.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 9.730.523,80 lei, din care suma de 9.535.913,32 lei reprezintă cofinanțare din partea Uniunii Europene, prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. Inițiativa reflectă o direcție clară la nivel european și local: reducerea inegalităților și crearea unor oportunități reale pentru toți cetățenii.

Mesajul central al proiectului este unul puternic și actual: egalitatea nu înseamnă competiție între oameni, ci echilibru între șanse. Nu este vorba despre a demonstra cine poate mai mult, ci despre a construi un context în care fiecare persoană are posibilitatea de a încerca, de a evolua și de a-și găsi propriul drum, fără bariere sociale sau economice.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială subliniază că acolo unde există echitate, apare și progresul – un principiu care stă la baza întregului proiect. Prin măsurile propuse, „Baia Mare pune suflet” își propune să contribuie la creșterea calității vieții pentru persoanele aflate în dificultate și la consolidarea unei societăți mai incluzive.

Cei interesați pot obține mai multe informații despre proiect contactând Direcția de Asistență Socială Baia Mare, cu sediul pe strada Dacia nr. 1, la numărul de telefon 0262 211 949 sau prin e-mail, la adresa das.proiecte@baiamare.ro.

