Duelul pentru evitarea retrogradării, dintre Știința Explorări și CSM București, continuă în acest weekend cu meciurile 3 și 4.

Cele două echipe se vor întâlni sâmbătă, 18 aprilie, și duminică, 19 aprilie, de la ora 16.00, în sala sporturilor din Dobroești. Prima partidă va fi arbitrată de Darius Meșca și Marius Ștefurac (Ploiești), iar cea de-a doua de Bogdan Stoica și Cosmin Tudorache (București).

După primele două întâniri, disputate în Baia Mare, scorul general este de 1-1 și în continuare totul este posibil. Echipa care va obține trei victorii își va asigura menținerea în Divizia A1.

Meciul 5, dacă va fi cazul, se va juca în Baia Mare, pe 22 aprilie.