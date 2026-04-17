Baia Mare devine, în această perioadă, un spațiu al dezbaterii academice și al reflecției critice, odată cu lansarea primei ediții a evenimentului „Zilele Filosofiei în Maramureș”, desfășurat în parteneriat cu mediul universitar local și susținut de autoritățile județene.

Proiectul a fost aprobat în cadrul Consiliului Județean Maramureș, fiind susținut de vicepreședintele instituției, Gabriel Valer Zetea, care a subliniat importanța investiției în educație și în formarea spiritului critic. „Nu putem construi un județ modern fără oameni care gândesc liber. Maramureșul nu înseamnă doar drumuri și investiții, ci și idei, educație, curajul de a pune întrebări”, a transmis acesta, evidențiind dimensiunea educațională a proiectului.

Evenimentul aduce la Baia Mare profesori, cercetători și tineri interesați de domeniul umanist, într-un cadru de dialog academic și dezbatere deschisă. Inițiativa este organizată în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca-Centrul Universitar Nord din Baia Mare și Facultatea de Litere, instituții care contribuie la dezvoltarea mediului universitar local. Reprezentanții mediului academic au transmis că scopul proiectului este de a încuraja gândirea critică și reflecția asupra problemelor contemporane, într-un context în care educația umanistă își păstrează relevanța în formarea tinerilor.

„Am susținut mereu parteneriatele din zona educațională și, în mod special, din mediul academic. Maramureșul poate deveni nu doar un loc în care se trăiește bine, ci și un loc în care se gândește profund”, a mai declarat Gabriel Zetea, subliniind rolul educației în dezvoltarea comunității.

Organizatorii consideră că „Zilele Filosofiei în Maramureș” pot deveni un reper anual pentru dialogul academic din nordul țării, contribuind la consolidarea legăturii dintre universitate, autorități și comunitate.

Prin acest demers, Baia Mare își propune să devină nu doar un centru administrativ și economic, ci și un spațiu al ideilor, în care dezbaterea și reflecția sunt parte din dezvoltarea locală.

„Avem nevoie și de drumuri, dar avem nevoie și de sens”, a fost unul dintre mesajele transmise în cadrul inițiativei, care marchează debutul unui proiect cultural-educațional cu deschidere pe termen lung.

Sursă: Gabriel Valer Zetea