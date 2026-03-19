În bisericile ortodoxe din cadrul Patriarhiei Române, în săptămâna a cincea din Postul Paștilor va fi oficiată prima Denie din acest an și anume Denia Canonului Mare al Sfântului Andrei Criteanul.

Ca o particularitate liturgică și tipiconală excepțională, Denia Canonului Mare se va săvârși în ziua de luni, 23 martie 2026 (și nu așa cum eram obișnuiți, în miercurea din săptămâna a cincea), întrucât în acest an Praznicul Bunei Vestiri este sărbătorit miercuri, 25 martie.

În acest context, Ierarhii Episcopiei ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului vor oficia Denia Canonului Mare conform următorului program:

Luni, 23 martie, de la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Denia Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul și va oficia Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite, la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, Protopopiatul Lăpuș.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Denia Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul și va oficia Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.