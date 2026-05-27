Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, după ce polițiștii Biroului Rutier au oprit în trafic un autoturism în interiorul căruia au descoperit mai multe bunuri susceptibile a fi contrafăcute.

În fapt, la data de 26 mai a.c., polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus de către un bărbat de 38 de ani pe strada Oborului din municipiu.

În urma controlului efectuat, polițiștii au descoperit în portbagajul autovehiculului, zeci de articole vestimentare și parfumuri, toate susceptibile a fi contrafăcute.

Verificările au fost preluate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, care au depistat 97 de articole susceptibile a fi contrafăcute. Acestea au fost ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, în vederea documentării întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale.