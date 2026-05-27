Municipiul Baia Mare informează cetățenii cu privire la transformarea „Parcărilor cu regim special de taxare” (roșii) din zona fostului Hotel Minerul, Piața Libertății, în „Parcări Publice cu Plată”.

Măsura a fost aprobată de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației în ședința din 27 mai 2026 și a fost solicitată de către Primăria Baia Mare ca urmare a lucrărilor de pe strada Gheorghe Șincai la pistele de biciclete executate de SC ARL CLUJ SA. Serviciul Public Ambient Urban va demonta, în cel mai scurt timp, vechile panouri și le va monta pe cele corespunzătoare prezentei decizii. Astfel, parcarea din fața fostului Hotel Minerul revine la regimul de „parcare publică cu plată”.