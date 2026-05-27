Polițiștii atrag atenția asupra riscurilor majore generate de conducerea vehiculelor sub influența băuturilor alcoolice, după ce, un bărbat a fost depistat de două ori în trafic, la un interval de aproximativ zece minute, având o concentrație de 0,13, respectiv 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În fapt, la data de 26 mai a.c., în jurul orei 10.10, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au oprit pentru control un autoturism, pe raza localității Vișeu de Jos.

Polițiștii au stabilit că, autoturismul era condus de un bărbat de 32 de ani din localitatea Vișeu de Jos.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională în baza O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice și au dispus reținerea permisului de conducere și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Bărbatul a fost încunoștințat cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are în consecință, însă, după aproximativ zece minute, acesta a fost din nou depistat în trafic.

Acesta a fost testat încă o dată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând de această dată o concentrație de 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Întrucât cel în cauză avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile, , polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.