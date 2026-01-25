ANSVSA a extins rechemarea de produse pentru laptele praf NAN produs de Nestle. Avertizarea de neconformitate a afost emisă încă de la începutul acestui an, dar compania producătoare a extins numărul de loturi care nu sunt conforme.

„Ca măsură de precauție și în strânsă colaborare cu autoritățile locale, Nestle România adaugă încă un lot pe lista de loturi de formulă de lapte NAN 1 Comfortis 800g vizate de rechemarea de la consumatori inițiată în data de 06.01.2026. Siguranța și bunăstarea sugarilor reprezintă prioritatea noastră absolută. Această situație este cauzată de o problemă de neconformitate a unui ingredient provenit de la un furnizor extern, ingredient folosit în rețeta acestui lot. Menționăm faptul că nu au fost semnalate cazuri confirmate de probleme de

sănătate asociate consumului produselor din loturile menționate.”, se arată în textul transmis presei de către ANSVSA.

Persoanele care au achiziționat produse din lotul vizat sunt rugate să nu le ofere spre consum.

Cumpărătorii pot returna produsele din lotul vizat direct la magazinele de unde le-au achiziționat pentru a primi contravaloarea acestora sau pot suna gratuit la telefonul consumatorului 0800 863 785 de luni pana vineri între orele 09:00 – 18:00 / e-mail

contact@ro.nestle.com