Senioarele băimărene au participat la o întâlnire informativă dedicată conștientizării riscurilor din mediul online. Denumită „Criminalitate informatică”, activitatea de prevenție s-a desfășurat în cadrul Centrului Social Rivulus Pueris, în colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș. Invitat special a fost insp. de poliție doamna Georgescu Luminița.

Discuțiile au pus accent pe importanța vigilenței în mediul digital. Participantele au aflat informații utile despre cele mai frecvente metode de înșelăciune, precum mesajele false, apelurile telefonice suspecte, e-mailurile frauduloase sau tentativele de furt de date personale, cu accent pe platforme precum WhatsApp, Facebook și Google.

Întâlnirea a oferit, totodată, ocazia unui dialog deschis, în care senioarele au putut adresa întrebări și împărtăși experiențe personale, contribuind astfel la creșterea gradului de informare și siguranță online.