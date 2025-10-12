Marți, 14octombrie, de la ora 21.45, în Hala Tivoli din Ljubljana se va disputa partida dintre Rukometno Drustvo LL Grosist Slovan și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul primei etape din faza grupelor EHF European League. Partida va fi arbitrată de Danielo Bozhinovski și Viktor Nachevski (Macedonia de Nord), iar delegat EHF va fi Mihail Bashev (VBulgaria). Meciul va fi transmis în direct de Digi Sport 4 și Prima Sport 4, Minaur întâlnește o echipă extrem de puternică, dar nici nu ne puteam aștepta la altceva, întrecerea această fiind antecamera Ligii Campionilor.

În urma dublei manșe cu islandezii de la Stjarnan, Minaur s-a calificat în grupa C a competiției, alături de Fraikin BM Granollers (Spania), Slovan Ljubljana (Slovenia) și Skanderborg Aarhus (Danemarca). Dacă primele două echipe au intrat direct în grupe, Aarhus și Minaur au disputat un tur preliminar.

Grupele EHF European League se vor disputa între 14 octombrie și 2 decembrie. Echipele clasate pe primele două locuri din grupe merg în grupele principale, care se vor desfășura între 17 februarie și 10 martie. Play-off-ul se joacă în 31 martie și 7 aprilie. Sferturile sunt planificate în 28 aprilie și 5 mai. Semifinalele și finalele se dispută în 30 și 31 mai (Final Four).

Minaur n-a mai ajuns în această fază niciodată, dar nici prezența sa în această competiție nu a fost una comună. Practic, am mai jucat o singură dată în Europa League, în sezonul 2022-2023, când am fost eliminați de Ferencvaros. Echipa noastră a plecat spre Ljubljana, iar luni va avea loc antrenamentul oficial, în sala în care se va desfășura partida.

RD LL Grosist Slovan Ljubljana este deținătoarea titlului național în Slovenia, echipa din Ljubljana reușind să fie peste alte echipe de tradiție: Celje, Trimo Trebnje, Gorenje sau Krka. Rokometno Drustvo Slovan își joacă meciurile de acasă la Kodeljevo Sports Park, o sală cu 1.540 de locuri din Ljubljana, dar partida cu Minaur va avea loc în Hala Tivoli din capitala Sloveniei, o sală de 4.000 de locuri. În actuala formulă este o echipă nouă, însă Slovan are o tradiție în lumea handbalului. Campioana a Iugoslaviei în 1980, campioană en-titre a Sloveniei, locul 2 în 1992. În 2025 s-a impus și în Supercupa Sloveniei. Până la urmă, important este ce avem acum, cu cine se va lupta Minaur în grupele EHF European League.

În acest moment, Slovan ocupă locul 1 în campionatul sloven, la egalitate de puncte cu Trimo Trebnje, ambele având 13 puncte (6 victorii și un rezultat de egalitate).

Lotul echipei Slovan

Portari: 1. Nebojša Bojic (Bosnia-Herțegovina, 28 ani), 99. Lian Kamenica (17 ani), 12. Dino Oštrakovic (16 ani), 16. Aljaz Panjtar (34 ani)

Pivot: 44. Ilija Brozovic (Croația, 34 ani), 55. Luka Grginic (17 ani), 34. David Kovacic (30 ani), 93. Stefan Žabic (26 ani)

Extremă dreapta: 10. Tim Cokan (24 ani), 18. Gal Marguc (28 ani), 11. Kenan Pajt (26 ani)

Extremă stînga: 6. Rok Grabner (19 ani), 33. Adi Mehmedcehajic (Bosnia-Herțegovina, 24 ani), 3. Stas Slatinek Jovicic (24 ani)

Inter dreapta: 77. Gašper Hrastnik (32 ani), 23. Tadej Kljun (24 ani), 74. Bruno Vili Zobec (Croația, 29 ani)

Inter stînga: 14. Leon Ljevar (Croația, 24 ani), 20. Tarik Mlivic (22 ani)

Centru: 24. Vid Miklavec (23 ani), 61. Stas Skube (35 ani), 4. Lovro Viscek (23 ani)

Oficiali: Uroš Zorman (45 ani, antrenor principal), Klara Povše (secretar), Maja Mastnak (ofițer de presă), Matic Cindric (fizioterapeut), Andrej Potrata (fizioterapeut), Bratislav Stojmenovic (Serbia, antrenor secund, 43 ani), Lan Balažic (maseur), Jure Dolenec (team manager), Morten Seier Larsen (Danemarca, antrenor cu portarii, 48 de ani), Tim Butkovec (preparator fizic), Primož Pori (preparator fizic), Alexander Peric (director tehnic), Igor Jakovac (se spune la rolul său că e “other”, probabil omul bun la toate).

Fără îndoială, cel mai răsunător nume din echipa slovenă este cel al lui Stas Skube, un centru foarte bine cunoscut, care a trecut în cariera sa pe la Gorenje Velenje, Pick Szeged, Vardar Skopje, Meshkov Brest, Montpellier, iar din vară s-a întors în Slovenia. El are peste 560 de goluri marcate în cupele europene, foarte multe din ele în Champions League.

Un alt nume foarte cunoscut este cel al team-manager-ului Jure Dolenec, fost jucător cu peste 200 de selecții în naționala Sloveniei, cu peste 700 de goluri. Acesta a jucat patru sezoane la Barcelona, alte patru la Montpellier.

Jucătorul Ilija Brozovic, component al naționalei Croației, joacă și el la Slovan. În cariera sa a trecut pe la THW Kiel (două sezoane, cu 27 de goluri în Champions League) sau pe la Hannover Burgdorf (cca 50 de goluri în cupele europene).

Un alt nume cunoscut este cel al antrenorului cu portarii de la Slovan, danezul Morten Seier Larsen, care a lucrat la… HC Minaur Baia Mare în perioada iulie 2014 – ianuarie 2015, fiind preparator fizic în echipa tehnică a lui Lars Walther.

Lotul echipei CS Minaur Baia Mare (2 meciuri)

Portari: 1. Anton Terekhov, 16. Darius Cătălin Makaria (2/0), 12. Cristian Sîncu (2/0)

Extremă stânga: 15. Milan Kotrc (2/6), 52. Lucas Alexandru Sabou (2/0), 24. Dragoș China

Inter stânga: 6. Tudor Botea (2/10), 10. Gabriel Cumpănici (2/7), 66. Ovidiu Ionuț Ardelean (2/0)

Centru: 43. Stefan Vujic (2/6), 35. Erik Leonard Pop (2/8), 7. Mario Racolța (2/0)

Inter dreapta: 4. Cosmin Alexandru Stanciu, 44. Anderson Mollino da Silva (2/4)

Extremă dreapta: 9. David Pavlov (2/0), 20. Artem Kozakevych (2/4), 5. David Ianis Moldovan

Pivot: 51. Viorel Fotache (2/2), 3. Robert Nagy (2/4), 98. Mohamed Aly Ismail Zeinelabedin (2/2), 70. Sebastian Nicolae Barbul

Programul jocurilor din Grupa C:

Marți, 14 octombrie: Granollers – Skanderborg; Slovan – Minaur (ora 21.45)

Marți, 21 octombrie: Minaur – Granollers; Skanderborg – Slovan (ora 19.45)

Marți, 11 noiembrie: Slovan – Granollers (19.45); Minaur – Skanderborg (18.00)

Marți, 18 noiembrie: Granollers – Slovan (21.45); Skanderborg – Minaur (19.45)

Marți, 25 noiembrie: Skanderborg – Granollers; Minaur – Slovan (19.45)

Marți, 7 decembrie: Granollers – Minaur; Slovan – Skanderborg (21.45)

Orele de disputare a meciurilor au fost stabilite de Federația Europeană de Handbal (EHF), cu începere din faza grupelor.

Componența grupelor