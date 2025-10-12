Dansatorii de la Galactic s-au întors și de la Concursul Național de dans sportiv ,,Cupa Balroom’’ desfășurat în Arad cu o mulțime de premii!



3 perechi Galactice au reprezentat orașul nostru, dansând în 5 finale ce s-au încheiat cu 4 clasări pe podium



Chioreanu Sergiu-Pop Emma (Dancelight) -locul 1 Open Basic Standard 16-34 ani; locul 2 Open Basic Latino 16-34 ani și locul 4 Open Standard 16-34 de ani.



Surduc Tomas-Cucoșel Elisa -locul 3 Open Standard 16-34 ani;





Iuhas Razvan-Todoran Maria – locul 2 clasa E 14-15 ani



Felicitări tururor sportivilor!