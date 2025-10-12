O noua actiune de cautare salvare a Salvamont Maramures, structura profesionista de salvare montana a Consiliului Judetean Maramures in m-tii Maramuresului, intr-o zona extrem de dificila.

Apelul venit prin 112 de la unul din cei doi ucrainieni blocati in zona cu acces dificil ne-a informat despre faptul ca unul dintre ei a suferit o entorsa si calca foarte greu fiind practic in imposibilitatea de a se mai deplasa.

Echipa de prim raspuns a Salvamont Maramures se deplaseaza de urgenta la baza muntelui unde va face jonctiunea cu echipajul Politiei de Frontiera Valea Viseului, structura din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei cu care ulterior vor urca in munte pentru a-i recupera pe cei doi.

De asemenea avand in vedere problemele medicale ale unuia dintre ucrainieni o echipa de suport a Salvamont Maramures este pregatita sa urce in munte pentru a interveni si a ajuta la extractia celor doi.

Misiune de salvare in dinamica. Vom reveni in functie de informatiile primite din teren.