Municipiul Baia Mare aduce la cunoștința participanților la trafic că, în urma deciziei adoptate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației în ședința din 8 iulie, vor fi instituite noi măsuri de circulație în zona Piața Revoluției.

Astfel, pe sensul de mers dinspre strada Gheorghe Șincai către strada Culturii, vor fi amplasate indicatoare rutiere care impun limitarea vitezei la 10 km/h, pe perioada desfășurării lucrărilor din zonă.

Totodată, va fi instituită o restricție de tonaj pentru autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone, măsură menită să contribuie la desfășurarea în siguranță a traficului și a lucrărilor aflate în desfășurare.

Autoritățile îi roagă pe conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și să adapteze viteza la condițiile din teren, pentru evitarea incidentelor și asigurarea fluenței circulației.